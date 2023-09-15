Клавдия Кушникова, фото: "Протокол", https://t.me/protokol_band/363

15 сентября 2023, 09:01

Суд в Страсбурге признал нарушение прав кубанской пенсионерки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЕСПЧ признал, что кубанская пенсионерка Клавдия Кушникова пострадала после неоправданного применения силы полицейскими, получив ранение в своем доме.

Как писал "Кавказский узел", в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы ряда заявителей, в том числе пенсионерки Клавдии Кушниковой из Тихорецкого района.

Жалоба от имени Кушниковой была подана в ЕСПЧ в сентябре 2020 года. В ней утверждалось, что полицейские применили слезоточивый газ, а также ранили Клавдию Кушникову, задерживая ее дочь. Судмедэкспертиза зафиксировала у Клавдии Кушниковой огнестрельную рану руки, но следователь не счел это основанием для уголовного преследования силовиков. Суды двух инстанций согласились, что полицейские обоснованно применили слезоточивый газ и травматическое оружие. Выводы следствия и суда основываются лишь на показаниях сотрудников полиции, заявил представитель Кушниковой.

ЕСПЧ обязал правительство России выплатить Клавдии Кушниковой компенсацию в 26 тысяч евро, говорится в публикации, размещенной 14 сентября на сайте ЕСПЧ.

Согласно публикации, данные по делу Кушниковой свидетельствуют "о нарушении существенных и процессуальных положений статьи 3 Конвенции, связанных с пытками заявителей или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением".

Отметим, что Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил дербентцу Амаханову компенсацию за избиение силовиками", "Европейский комитет против пыток осудил Россию за нарушения прав человека в Чечне", "ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Дербента Барзукаева и Курбанова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 сентября 2023, 09:42

15 сентября 2023, 08:30

15 сентября 2023, 07:55

15 сентября 2023, 06:59

  • Отмена школьных автобусов создала проблемы краснодарцам

    Мэрия Краснодара отменила школьные автобусы для детей, живущих в черте города, предложив им пользоваться общественным транспортом. Маршрутки и автобусы оказались переполненными, по утрам стало сложно уехать на общественном транспорте из спальных районов, пожаловались горожане.

15 сентября 2023, 06:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи