Суд в Страсбурге признал нарушение прав кубанской пенсионерки

15 сентября 2023, 09:01

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ЕСПЧ признал, что кубанская пенсионерка Клавдия Кушникова пострадала после неоправданного применения силы полицейскими, получив ранение в своем доме.

Как писал "Кавказский узел", в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы ряда заявителей, в том числе пенсионерки Клавдии Кушниковой из Тихорецкого района.

Жалоба от имени Кушниковой была подана в ЕСПЧ в сентябре 2020 года. В ней утверждалось, что полицейские применили слезоточивый газ, а также ранили Клавдию Кушникову, задерживая ее дочь. Судмедэкспертиза зафиксировала у Клавдии Кушниковой огнестрельную рану руки, но следователь не счел это основанием для уголовного преследования силовиков. Суды двух инстанций согласились, что полицейские обоснованно применили слезоточивый газ и травматическое оружие. Выводы следствия и суда основываются лишь на показаниях сотрудников полиции, заявил представитель Кушниковой.

ЕСПЧ обязал правительство России выплатить Клавдии Кушниковой компенсацию в 26 тысяч евро, говорится в публикации, размещенной 14 сентября на сайте ЕСПЧ.

Согласно публикации, данные по делу Кушниковой свидетельствуют "о нарушении существенных и процессуальных положений статьи 3 Конвенции, связанных с пытками заявителей или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением".

Отметим, что Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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