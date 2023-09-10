Житель Новороссийска оштрафован за пацифистскую надпись

10 сентября 2023, 15:37

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Суд в Новороссийске признал виновным в дискредитации армии Станислава Шафоростова, который нанес пацифистскую надпись на здание администрации. Судья учел раскаяние подсудимого и назначил ему штраф вдвое меньше, чем предусмотрено административной статьей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Приморский райсуд Новороссийска оштрафовал на 15 тысяч рублей Станислава Шафоростова, который, по версии полиции, нанес краской в общественном месте пацифистскую надпись, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Шафоростов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела, к которой прикреплен текст судебного постановления от 15 августа.

По данным суда, обвиняемый нанес надпись краской из аэрозольного баллончика на здание администрации. "В судебном заседании [подсудимый] вину в совершенном административном правонарушении при обстоятельствах, указанных в протоколе об административном правонарушении, признал, раскаялся, обязался впредь административных правонарушений не допускать", - говорится в постановлении.

Суд учел смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние), отсутствие отягчающих обстоятельств и имущественное положение подсудимого, отмечается в тексте документа.

"Суд находит возможным назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. При этом […] размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан", - объяснил судья решение назначить Шафоростову штраф в 15 тысяч рублей.

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