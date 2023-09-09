Задержан главный подозреваемый в нападении на "вагнеровца" в Батайске

09 сентября 2023, 09:41

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Силовики задержали главного подозреваемого по делу о нападении в Батайске на бойца ЧВК "Вагнер", который был избит группой неизвестных, а затем расстрелян из травматического оружия.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 4 сентября несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен отправиться туда вновь. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следователей, 3 сентября правоохранителям поступило сообщение, что в Батайске во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Дело было передано сотрудникам следственного управления (СУ) СКР по Ростовской области.

"В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", – сообщило ведомство 8 сентября на своем сайте.

По делу об избиении в Батайске ветерана СВО задержан главный подозреваемый, уточнил 8 сентября в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, по данным источников, 28-летний бойец ЧВК "Вагнер" Вячеслав подвергся в Батайске нападению, когда гулял в парке с девушкой. У военного произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который не является гражданином России. На подмогу к оппоненту Вячеслава из кафе выбежали его земляки.

"Кавказский узел" также писал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины. Вечером Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Белоруссии назвал это итогом своих переговоров с Пригожиным.

23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. На его борту было 10 человек, в том числе Евгений Пригожин, все они погибли.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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