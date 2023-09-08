08 сентября 2023, 19:22

МИД России вручил ноту протеста послу Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну вынесено представление и вручена нота протеста в связи с высказываниями и недружественными шагами властей Армении, заявило сегодня министерство иностранных дел России.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории – премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 5 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал по предложению Никола Пашиняна указ об отзыве постоянного и полномочного представителя в ОДКБ Виктора Биягова, а 6 сентября стало известно, что на территории Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2023. 

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

МИД России заявил сегодня, что звучащие среди политической элиты Армении сомнения в в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в возможности реализации трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном выразились в недружественных шагах Армении. "В последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра с передачей гумпомощи <...>, проведение на армянской территории военных учений с участием США", - отметило ведомство.

В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Bагаршак Арутюнян, которому "сделано жесткое представление". "Кроме того, передана нота протеста в связи с высказываниями спикера парламента Алена Симоняна в адрес директора Департамента информации и печати Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М.Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А.Геворкяна", - указано в сообщении на сайте министерства.

Перепалка между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном началась 1 сентября. Тогда Симонян назвал абсурдом слова Захаровой о том, что нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. 5 сентября Захарова прокомментировала заявление Симоняна, отметив, что "эта публичная риторика на грани чего-то, похожего на хамство, не красит политических деятелей Армении". На следующий день Симонян отказался он дискуссии с Захаровой. "Я не собираюсь отвечать какой-то секретарше какого-то ведомства. Считаю, что это не мой уровень, для этого есть МИД, отдел по внешним связям", - сообщило 6 сентября агентство "Новости Армения".

"Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном", - заключило ведомство.

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Примечание:

"Бадалян и Геворкян арестованы на трое суток", "Введение талонов не решило проблему с очередями за хлебом в Степанакерте", "Армянские политологи исключили антироссийский подтекст отзыва Ереваном полпреда в ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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