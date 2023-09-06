Астраханский омбудсмен отреагировал на жалобу Албагачиева

06 сентября 2023, 08:42

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Представитель омбудсмена посетил уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева, пожаловавшегося на недостаточную медпомощь в колонии, и осужденный попросил организовать осмотр у врача-невролога, сообщил уполномоченный по правам человека в Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от своего подзащитного, уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

4 сентября Ирина Бирюкова сообщила "Кавказскому узлу", что посетила своего подзащитного в ИК-10 Астраханской области. Администрация колонии не передавала ей письма Албагачиева, в которых он рассказывал о состоянии своего здоровья и отсутствии медпомощи, рассказала она.

1 сентября руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Астраханской области Даниар Батрашев посетил в колонии Абдул-Малика Алабагачиева, следует из ответа астраханского омбудсмена Андрея Спицына на запрос "Кавказского узла".

В ответе, полученном "Кавказским узлом" 5 сентября, подтверждается, что Албагачиев находится в ИК-10. "Албагачиевым на моё имя подано заявление, в котором ставится ряд вопросов, касающихся медицинской помощи и режима содержания, в связи с наличием у него заболевания. Данное обращение взято в работу", - говорится в ответе омбудсмена.

По словам Батрашева, визуально Албагачиев "выглядит удовлетворительно", "внешние признаки, свидетельствующие о неудовлетворительном соматическом и психологическом состоянии, о возможном применении к нему мер физического воздействия, отсутствуют", и "каких-либо жалоб по данному поводу Албагачиев не предъявлял", сообщил Спицын.

"На вопрос о том, предоставляется ли ему необходимое лечение, Албагачиев сообщил, что лекарственное средство, прописанное ему врачом, он получает в полном объеме. Ему также оказывается необходимая медицинская помощь в случае повышения артериального давления. Данные обстоятельства подтверждаются изученными документами, имеющимися в медчасти ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Астраханской области", - сообщил омбудсмен.

Албагачиев попросил омбудсмена оказать содействие в дополнительном осмотре врачом-неврологом. "По данной просьбе с нашей стороны будут предприняты необходимые меры", - говорится в документе.

УФСИН по Астраханской области 5 сентября прокомментировало информацию о том, что письма Албагачиева перестали передавать адвокату. "Фактов неотправления писем от осужденного Албагачиева А.-М. Ю. не установлено", - говорится в ответе пресс-службы регионального УФСИН "Кавказскому узлу".

На вопрос о состоянии заключенного Ярослава Середы, который, со слов Албагачиева, был избит в ИК-6, после чего нанес себе порезы, в УФСИН не ответили, сославшись на то, что им это не позволяет закон о персональных данных.

Напомним, 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению руководства астраханской колонии № 10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный.

30 июля у Албагачиева, который был уже переведен в другую колонию, произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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