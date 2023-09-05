Адвокат Албагачиева заявила о препонах для общения с ним

05 сентября 2023, 01:19

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Администрация колонии не передавала адвокату письма уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева, в которых он рассказывал о состоянии своего здоровья и отсутствии медпомощи, рассказала адвокат Ирина Бирюкова.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный. 30 июля у Абдул-Малика случился приступ эпилепсии. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Несмотря на рекомендации врачей о том, что Албагачиева в связи с состоянием здоровья нельзя оставлять одного, он и на этот раз оказался без присмотра, заявили правозащитники.

Адвокат Абдул-Малика Албагачиева Ирина Бирюкова рассказала 4 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что посетила своего подзащитного в ИК-10 Астраханской области. Это была ее первая встреча с Албагачиевым после того, как 23 августа она получила от него письмо. В этом письме Албагачиев рассказал, что ему не предоставляется медицинская помощь, а другой заключённый был избит на его глазах.

23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от своего подзащитного, уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. Уже на следующий день в прокуратуре начали проверку обращения. Также о начатой по обращению работе сообщили в аппарате омбудсмена, а в управлении СКР по Астраханской области отказались от комментариев. 1 сентября жалоба была перенаправлена в прокуратуру.

По словам Бирюковой, после того, как она написала обращения во различные ведомства, к Албагачиеву приезжал прокурор по надзору за исправительными учреждениями и опрашивал его. Кроме того, к нему также приезжал представитель аппарата УПЧ Астраханской области и тоже опрашивал. "Он им подтвердил все, что было написано мне", - сообщила адвокат.

По ее словам, ее подзащитный и после 23 августа писал ей письма, описывая подробно события в колонии, но их уже не отправляли, возвращали назад. "Он мне эти письма передал из рук в руки", - сказала Бирюкова. Не передавать письма невозможно, переписка с адвокатом не подлежит цензуре, подчеркнула она. "Я буду писать обращения по поводу отказа в отправке писем мне. Это нарушение права на защиту", - добавила адвокат.

Албагачиев также рассказал своей защитнице, что "21 августа, 25 августа, 26 августа два раза, 27 августа ему вызывали скорую, так как в колонии нет ни лекарств, ни врачей". Это подтверждается сигнальными листами скорой помощи. "28 августа вечером из-за того, что не отправляют его письма, из-за отсутствия медработников и в связи с тем, что ему не оказывается медицинская помощь он передал заявление о голодовке и зашил рот нитками. С зашитым ртом он был двое суток", - рассказала Бирюкова.

Она пояснила, что Албагачиев голодал и изначально, когда написал первое письмо, но после визита прокурора прекратил голодовку, пока не зашли рот - тогда он тоже голодал два дня.

Что касается оказания помощи Албагачиева, то, как уточнила адвокат, сейчас к колонии прикомандировали медработников и "пока вроде бы все в порядке". "В камере он один, когда становится плохо, он показывает в камеру лист формата А4, где написано большими буквами "ПОМОГИТЕ", - сказала Бирюкова.

Защитнице удалось узнать и подробности истории избиения другого заключенного, о котором ей рассказывал Албагачиев. Его зовут Ярослав Середа, он гражданин Украины. "В ИК-6 у Середы побои не сняли. Его били коленом по голове. [Потом он] порезал руки. От этого была кровь. Его сотрудники внесли в дежурную часть. Потом ему дали 6 месяцев ЕПКТ и перевели вместе с Албагачиевым в ИК-10. В ИК-6 его тоже опрашивал прокурор по надзору, и Середа ему все подтвердил. Сейчас они с Албагачиевым вместе в ИК-10. Туда переводят всех тех, кто ни в одной колонии не нужен, кто проблемный", - рассказала Бирюкова.

"Я обращусь также и по поводу Середы. У него нет здесь защиты. И мы постараемся найти его родственников", - сказала адвокат.

Она также передала просьбу Албагачиева - обязательно ему писать, чтобы писали письма в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области. "Надо указать его полные ФИО (Албагачиев А.-М. Ю.) и год рождения - 1990. Очень всех благодарит, кто приходит к его родным и пишет им слова поддержки", - сказала Бирюкова.

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