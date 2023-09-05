Baza: бюджетников в Чечне заставляют ставить лайки руководству

05 сентября 2023, 19:32

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Чеченские министерства принуждают сотрудников ставить лайки и комментировать публикации ведомств. Некоторые из бюджетников оставили сотни отметок "нравится" к официальным публикациям, сообщил сегодня проект Baza.https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356341

Сотрудников госучреждений Чечни заставляют отчитываться о числе поставленных ведомственным публикациям и публикациям руководителей учреждений отметок "нравится", об этом рассказали несколько чиновников из Чечни, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

Помимо этого, сотрудников госучреждений заставляют и писать комментарии к ведомственным публикациям. "Есть даже нормативы по количеству слов в одном предложении. Иногда указывают, какие слова можно использовать, а какие — нельзя", — приводятся в публикации слова одного из чиновников. Есть и система контроля - специальные сотрудники проверяют, насколько активно сотрудники ставят реакции на публикации ведомств, в случае слабой активности сотрудника вызывают к начальству.

Согласно подсчетам Telegram-канала, в лидерах по числу лайков к публикациям чеченских ведомств в соцсети "ВКонтакте"- сотрудники министерств и подчиненных им учреждений. В частности, главный специалист-эксперт отдела Миннацполитики поставил 133 лайка постам в ведомственном паблике. Также, некоторые аккаунты, с которых ставится большое число лайков имеют пустые страницы, одних и тех же людей в немногочисленном списке друзей, а подписаны они только на страницы ведомств и подведомственных им структур, которые они лайкают.

К публикации также приложены таблицы с данными по разным ведомствам. Так, одна из подписчиц поставила 530 лайков публикациям Минспорта Чечни, ее ближайший конкурент - лишь 270 отметок "нравится". Публикации Минздрава Чечни одни и те же пользователи лайкали кто 180 раз, кто 114, кто 66. По данным Telegram-канала, подписчики, оставившие наибольшее количество лайков под публикациями Минздрава работают в самом ведомстве или подчиненных ему учреждениях.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность данных о местах работы подписчиков ведомств, поставивших лайки в соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что власти Чечни не раз организовывали онлайн-флешмобы с разными целями. Так, в ответ на петицию с требованием отставки рамзана Кадырова его помощником был запущен флешмоб в соцсетях под хэштегом #ЯпехотинецКадырова .

В июле 2020 года власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники. Пользователи Instagram также указали на принудительный характер этих акций, которые проходят у зданий местных администраций или с участием бюджетников и их начальства. Жители Чечни предположили, что чиновников не волнует неубедительность таких акций, они лишь пытаются выслужиться лично перед Рамзаном Кадыровым.

В марте 2018 года власти Чечни 13 марта призвали жителей публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы президента. Работники бюджетных учреждений рассказали тогда о принудительном характере участия в акции.

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