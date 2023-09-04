Азербайджанский активист Яхьяев пожаловался на пытки

04 сентября 2023, 16:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Баку член движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев рассказал, что после задержания его под пытками вынудили признаться в незаконном обороте наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", супруга члена правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева рассказала, что он 31 августа перестал выходить на связь, и предположила, что Яхьяева задержали силовики. Вечером 1 сентября стало известно, что Яхьяев арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров.

Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании. В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

Агали Яхьяев 3 сентября позвонил из бакинского СИЗО-1 и рассказал, что после задержания его подвергли пыткам, заявила сегодня на пресс-конференции его супруга Шахана Гасанова.

"Агали рассказал, что, когда 31 августа ехал за своей матерью, чтобы забрать ее с дачи, его остановили на светофоре в поселке Мехтиабад (в 10 км севернее Баку) сотрудники управления МВД по борьбе с наркобизнесом. Они увезли Агали в отделение полиции Мехтиабада [где его] подвергли ужасающим пыткам. Ему заявили, что он должен признаться в совершении преступления, связанного с наркотиками – дескать, такой приказ поступил «сверху». Они принудили его оговорить себя. Агали сказал, что помимо пыток перед ним ставили еще более тяжелые условия, о которых он не мог по телефону говорить. Я так поняла, что его еще шантажировали также неприятностями для членов его семьи, то есть нас. В итоге он вынужден был дать признательные показания", - заявила Гасанова, добавив, что привлекла к защите Яхьяева адвоката, которая обжалует арест.

Шахана Гасанова подчеркнула, что это уже третий арест Яхьяева по сфабрикованным уголовным обвинениям. "Моего мужа в первый раз арестовали в феврале 2010 года, когда он участвовал в мирной акции, посвященной дню смерти Пророка Мухаммеда. Тогда ему дали 4,5 года лишения свободы по обвинению в сопротивлении полиции и хулиганстве. Следующий раз его арестовали в ноябре 2015 года в поселке Нардаран, где он участвовал в религиозном мероприятии, посвященному месяцу Мухаррам. В этот раз арестованных обвинили в тяжких преступлениях, включая терроризм, хотя никаких доказательств их вины не было, все уголовное дело было сфальсифицировано. Агали тогда получил 15 лет. Но в 2021 году он попал под помилование. И еще - в прошлом году Агали по административному делу сажали на 30 суток", - рассказала она на пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

Корреспонденту «Кавказского узла» Шахана Гасанова сообщила, что ее 39-летний муж был единственным кормильцем в семье, в которой двое детей школьного возраста.

Адвокат Зибейда Садыгова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что еще не успела встретиться с Яхьяевым. По словам защитника, сегодня она подпишет договор с супругой Яхьяева, после чего официально присоединится к защите и первым делом подаст апелляцию на арест, а потом будет добиваться встречи с ним. "Если Агали Яхьяев заявит мне, что подвергался пыткам, то, вероятно, мы подадим жалобу в прокуратуру", - сказала адвокат.

Сотрудник пресс-службы МВД опроверг утверждения о пытках Яхьяева в полиции. "Подобные измышления распространяются в целях самозащиты", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в начале марта азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в Азербайджане арестованы около 90 человек. Их аресты сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, сообщил тогда глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.