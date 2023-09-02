Активист "Мусульманского единства" арестован в Азербайджане

02 сентября 2023, 07:11

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Член правления движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев арестован в Апшеронском районе по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, рассказала адвокат Зибейда Садыгова. Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября супруга члена правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева рассказала, что он перестал выходить на связь. Она предположила, что Яхьяева задержали силовики.

Яхьяев в 2017 году был осужден по так называемому "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании. В мае 2022 года суд в Баку отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

Агали Яхьяев арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, рассказала его адвокат Зибейда Садыгова.

"Агали Яхьяьев исчез вечером 31 августа. По просьбе его семьи я с вечера четверга (31 августа) стала заниматься установлением места его содержания. Территориально я предположила, что Яхьяев может находиться в Апшеронском районном управлении полиции. Вечером 31 августа и в течение дня 1 сентября я 5 раз звонила в это управление. И каждый раз мне отвечали, что человека по имени Агали Яхьяев у них нет", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Лишь к вечеру 1 сентября удалось получить официальную информацию о том, что Яхьяев был задержан, добавила она. "[Он был] доставлен в Апшеронское управление полиции, где ему предъявили обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана. 1 сентября Апшеронский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Он уже переведен в Бакинский СИЗО-1 Пенитенциарной службы Азербайджана", – рассказала Садыгова.

Статья 234.4.3 УК Азербайджана предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат отметила, что ей пока неизвестны детали дела.

"Пока только известно, что дело ведет Апшеронская полиция и статья обвинения. Я еще не говорила со следователем, не смогла увидеться с самим Яхьяевым. Но даже без информации о сути обвинения, я напишу апелляционную жалобу на арест Яхьяева. Его права при задержании и аресте были грубо нарушены. После задержания ему не позволили связаться с семьей, пригласить адвоката по выбору. Его судьба была прояснена только спустя почти сутки после задержания. Меру пресечения суд принимал без предоставления ему возможности пригласить адвоката по выбору", – подчеркнула адвокат.

Представители МВД и Апшеронского суда в связи с нерабочим временем суток оказались не доступны для комментариев.

Предъявленное Яхьяеву обвинение необоснованное, считает исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Агали Яхьяев образованный, интеллигентный человек. При этом он верующий человек, и обвинение в обороте наркотиков неправдоподобное. В последние годы он больше занимался правозащитной деятельностью. Он предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям", – сказал Сарафров корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что Яхьяв ранее уже подвергался преследованию силовиков. "Он безусловно вновь будет признан политзаключенным, как и в первый свой срок", – отметил Сафаров.

Напомним, в начале марта азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства".

По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в Азербайджане было арестовано порядка 90 человек. Их аресты сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

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