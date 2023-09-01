01 сентября 2023, 12:46

Супруга азербайджанского активиста заявила о его исчезновении

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Член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев перестал выходить на связь, сообщила его супруга, предположив, что мужа задержали силовики.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года суд в Баку отправил под арест на 30 суток Агали Яхьяева, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

Яхьяев в 2017 году был осужден по так называемому «Нардаранскому делу» на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании.

Член правления движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяев перестал выходить на связь вечером 31 августа, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Шахана Яхьяева.

"Мой муж вчера вечером, в 19.30 поехал, чтобы забрать свою мать с дачи. Он был в домашней одежде и не собирался заезжать куда-либо в другое место. И детей с собой не взял, чтобы в машине тесно не было, потому что вместе с матерью собирался забрать и племянников. До дачи максимум 1 час пути. Спустя час я ему позвонила, он не ответил. Хотя мобильный телефон и интернет у него [работают], он не ответил. Я позвонила его матери, и она сказала, что Агали не приехал на дачу", - рассказала жена активиста.

Женщина полагает, что ее мужа задержали, а ранее за ним следили. "Мы ехали в Бакинский суд по тяжким преступлениям на процесс над верующими, заметили слежку за нашей машиной. Вообще Агали пережил судьбу политзаключенного, длительное время провел в заключении и сейчас старается больше времени проводить с семьей, не выходить из дома. Вчера был единственный случай, когда он один, без нас, вышел из дома, и его сразу же забрали. Значит, за ним была слежка", - сказала Шахана Яхьяева.

Она отметила, что пыталась прояснить судьбу мужа в полиции, но безуспешно. Женщина также обращалась к адвокату, но и он пока не смог установить местонахождение Агали Яхьяева.

Получить комментарии в пресс-службе МВД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Правозащитники объяснили новую волну преследования активистов в Азербайджане", "Активист Эльшан Аббасов задержан в Азербайджане", "Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор 12 сторонникам "Мусульманского единства".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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