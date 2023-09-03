03 сентября 2023, 09:49

Житель Геленджика оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Геледжике оштрафовал местного жителя Сергея Вешторта, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Кубань оказалась в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Геленджика Сергея Вешторта. Суд признал его виновным и оштрафовал, передали 2 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Издание при это мне уточнило, за что именно на Вешторта был составлен протокол, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Геленджикского городского суда уточняется, что Вешторт признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Сергея Вешторта или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа стало известно, что суд в Усть-Лабинске оштрафовал Александра Оболончикова по статье о дискредитации военных за лозунг, написанный на автобусной остановке.

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Примечание:

"Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии", "Житель Адлера арестован за неповиновение полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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