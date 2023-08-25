25 августа 2023, 07:26

Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Усть-Лабинске оштрафовал Александра Оболончикова по статье о дискредитации военных за лозунг, написанный на автобусной остановке.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Усть-Лабинский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Оболончикова, признав его виновным в дискредитации армии. По версии суда, 1 июня Оболончиков нанес на автобусной остановке надпись, направленную "на дискредитацию президента Российской Федерации и вооруженных сил Российской Федерации". О какой именно фразе идет речь, неизвестно, сообщило 24 августа "Кавказ.Реалии"*.

Александр Оболончиков был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена 24 августа, к ней прикреплен текст судебного решения, вынесенного 7 июня.

"Оболончиков А.В. с целью дискредитации и воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, на плакате автобусной остановки нанес надписи маркером черного цвета лозунг «<данные изъяты>», в нарушение решения президента Российской Федерации и согласия Совета Федерации Федерального собрания РФ, утвержденного 22.02.2022 г. № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил РФ». В судебном заседании Оболончиков А.В. вину признал, в содеянном раскаялся", - говорится в опубликованном постановлении.

Напомним, 14 августа стало известно, что суд в Усть-Лабинске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав, что опубликованный им в соцсети комментарий дискредитировал российских военнослужащих.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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