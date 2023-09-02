Экологи подвергли сомнению данные властей о масштабах пожара в Геленджике

02 сентября 2023, 19:47

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В результате лесного пожара, затронувшего природный парк Маркотх в Геленджике, сгорели дубово-грабовый лес и краснокнижные можжевельники, рассказали экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Озвученные властями данные о масштабах пожара значительно занижены, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа в Геленджике в районе Бобруковой щели начался лесной пожар, к утру 30 августа его площадь выросла, по данным мэра, до 118 гектаров. К тушению пожара на Маркотхском хребте подключились волонтеры. Вечером 30 августа МЧС отчиталось о ликвидации пожара.

Полиция 29 августа сообщила о задержании местного жителя, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Пожар затронул недавно созданную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Природный парк Маркотх», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

Эту информацию подтвердил руководитель экологической организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко. Пока непонятно, насколько пожар затронул природный парк, сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сгорел дубово-грабовый лес и ряд краснокнижных можжевельников. "Есть частично обгоревшие большие можжевельники, но они, скорее всего, высохнут", - сказал эколог.

Про восстановление леса Шевченко высказался скептично. «Там такие земли, что вряд ли что-то приживется при восстановительных посадках. Остается только содействовать естественному восстановлению леса, ну и не допускать новых пожаров», - отметил он.

В случае с ООПТ восстановлением сгоревшего леса должны заниматься не местные власти , а федеральные, добавил Евгений Витишко. «Можжевеловый лес восстановить [искусственно] невозможно, поэтому вероятно, что будет принято решение дать лесу восстановиться самому», - сказал он.

Данные о площади пожара разнятся: власти говорят о примерно 100 гектарах леса, а представители общественности – о 300 гектарах, заметил Витишко.

Власти обычно преуменьшают размеры пожаров в 3-4 раза, как произошло и на этот раз, подтвердил Шевченко. При этом эколог отметил, что точный подсчет поврежденной территории будет сложным из-за рельефа местности. «Где-то огонь выжег все ущелье, где-то лишь часть», - пояснил он.

Оба эколога единодушно назвали одной из причин пожара отсутствие противопожарной границы между жилой застройкой и лесом. «Нет ни пожарного разрыва, ни минерализированной полосы», - подчеркнул Евгений Витишко. При этом, по его словам, Минприроды все же приняло ряд профилактических мер. «Была объявлена пятая степень опасности, при которой людям нельзя находиться в лесах, и сотрудники министерства с помощью полиции и казаков, а иногда и сами проводили рейды по лесам», - сказал он.

Дмитрий Шевченко отметил, что Геленджик, разрастаясь, "буквально вгрызается в лес", а в новых кварталах нет не только противопожарного разрыва, но и гидрантов.

Кроме того, по его мнению, роковую роль сыграло то, что тушить пожар в лесу начали на два часа позже. Первые приехавшие на вызов пожарные тушили огонь, угрожавший домам, но не пытались тушить пожар, ушедший в лес, сказал Шевченко, пояснив, что очаг пожара был во дворе дома, находившегося на границе с лесом. Кроме того, поскольку пожар ушел по горному хребту, пожарные машины оказались бесполезными для тушения. Свою роль, по словам Шевченко, сыграла и темнота, мешавшая тушить пожар.

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