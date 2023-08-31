Власти отчитались о ликвидации лесного пожара в Геленджике

31 августа 2023, 09:12

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Лесной пожар на окраине Геленджика ликвидирован, отчиталось МЧС. Власти города уточнили, что в его тушении было задействовано около 90 единиц техники и 500 человек, в том числе добровольцы и коммунальщики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа в Геленджике начался лесной пожар, к утру 30 августа его площадь выросла до 118 гектаров. Вчера к тушению пожара подключились волонтеры.

Лесной пожар на окраине Геленджика ликвидирован, рапортовало вечером 30 августа МЧС, сообщение которого привел "Коммерсант".

В тушении пожара приняли участие десятки волонтеров из числа местных жителей. "Люди копали защитные рвы всю ночь", – привело издание слова одного из них.

По одной из версий, виновным в пожаре является 40-летний безработный, который развел костер. По другой версии пожар спровоцировал местный житель, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Местные жители в соцсетях высказывали опасение, что огонь может двинуться в сторону жилых домов. Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что в ликвидации пожара задействованы пожарные, спасатели, коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы. "Всего 169 человек и 31 единица техники", – написал он 30 августа в своем Telegram-канале.

Всего в тушении пожара принимают участие около 500 человек и 90 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 и два самолёта БЕ-200, сообщило 30 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" управление МЧС по Краснодарскому краю.

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