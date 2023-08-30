Волонтеры подключились к тушению лесного пожара в Геленджике

30 августа 2023, 11:24

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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, к его тушению подключились добровольцы, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар начался 29 августа в Геленджике, к утру 30 августа его площадь выросла до 30 гектаров. Власти города призвали жителей к участию в тушении пожара.

Полиция отчиталась о задержании местного жителя, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Площадь пожара составила 118 гектаров, сообщил в 09.20 мск мэр Геленджика Алексей Богодистов. "В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы. На место тушения вылетел самолет БЕ200 из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону)", - написал он в своем телеграм-канале.

К тушению пожара привлечены два самолёта-амфибии и два вертолёта МИ-8, отметил чиновник.

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