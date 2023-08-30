30 августа 2023, 08:00

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 30 гектаров

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До 30 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Геленджике, в его тушении участвуют более 400 человек, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар произошел в Геленджике в районе Бобруковой щели, к утру 30 августа его площадь достигла 15 гектаров. Власти города призвали жителей к участию в тушении пожара.

Полиция отчиталась о задержании местного жителя, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Площадь пожара выросла в два раза, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС. "По последним данным, площадь пожара составляет 30 га", - привело в 06.39 мск его слова ТАСС.

По словам сотрудника ведомства, в тушении пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с устройствами слива воды. Пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет, подчеркнул он.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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