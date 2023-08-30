Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 30 гектаров

30 августа 2023, 08:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 30 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Геленджике, в его тушении участвуют более 400 человек, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар произошел в Геленджике в районе Бобруковой щели, к утру 30 августа его площадь достигла 15 гектаров. Власти города призвали жителей к участию в тушении пожара.

Полиция отчиталась о задержании местного жителя, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Площадь пожара выросла в два раза, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС. "По последним данным, площадь пожара составляет 30 га", - привело в 06.39 мск его слова ТАСС.

По словам сотрудника ведомства, в тушении пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с устройствами слива воды. Пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет, подчеркнул он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.