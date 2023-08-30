30 августа 2023, 03:46

Задержан предполагаемый виновник крупного лесного пожара в Геленджике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров, местные власти обратились за помощью к жителям, у которых есть опыт борьбы с огнем. Силовики задержали предполагаемого виновника возгорания, который занимался обжигом кабелей, из-за чего загорелась трава.

Крупный лесной пожар вспыхнул в Геленджике в районе Бобруковой щели

Площадь пожара, по данным пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края на сегодня, 30 августа, достигла 15 гектаров. Тушение пожара осложнено сильным ветром до 30 метров в секунду, информирует "Коммерсант".

Власти Геленджика обратились к жителям за помощью. " Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и вы желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, присоединяйтесь к тушению пожара", - говорится в официальном телеграм-канале администрации города. Сбор запланирован на сегодняшнее утро.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, к тушению пожара привлечены 195 человек и 45 единиц техники, днем на месте возгорания работал вертолет Ми-8, который сбросил более 130 тонн воды. В темное время его работа запрещена.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что прервал командировку в Москву. "Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая", - сообщил он.

Главное управление министерства внутренних дел по Краснодарскому краю сообщило, что полиция задержала "устроившего пожар в Геленджинском районе". По предварительным данным, 40-летний местный житель во дворе своего дома в районе Бобруковой щели, "подготавливая электрокабели к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки". Проводится проверка.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 августа в Новороссийске на территории грузового терминала на улице Макарова произошел крупный пожар из-за возгорания деревянных поддонов. По данным спасателей на 09.30 мск, площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В тот же день пожар был потушен.

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Автор: "Кавказский узел"

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