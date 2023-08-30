Жители республик Северного Кавказа пожаловались на сильный запах гари

30 августа 2023, 10:29

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В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии наблюдается смог и сильный запах гари, пожаловались местные жители. Роспотребнадзор назвал вероятной причиной смога природные пожары в соседних регионах.

Жалобу одного из читателей опубликовал сегодня ночью "Черновик" в своем телеграм-канале. "Я не знаю, что горит в других регионах, но кто-нибудь может сказать, что горит в Махачкале? Воняет так, будто волосы и кости жгут", - приводятся в публикации его слова. "Скорее всего горит мусорная свалка в Шамхале", - предположил еще один житель Дагестана, слова которого также опубликованы в телеграм-канале издания.

Запах гари стал поводом для беспокойства махачкалинцев, сообщило сегодня "Новое дело". "Все обсуждают странный запах гари в Махачкале. Молчание власти дает основание для появления разных слухов", - говорится в публикации.

На смог и сильный запах гари жаловались также жители Ингушетии. Республиканское управление Роспотребнадзора назвало вероятной причиной задымления и запаха гари возгорание сухостоя в соседних регионах, поскольку в Ингушетии очагов пожаров не зафиксировано.

"Наиболее вероятной причиной задымления атмосферы, учитывая высокие сезонные температуры воздуха и связанную с этим пожароопасность в степных районах, является занос дыма от возгораний сухостоя на территориях соседних регионов", - процитировало 29 августа сотрудника ведомства "Интерфакс-Юг".

Едкий запах наблюдался также во Владикавказе и в Алагирском, Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии. Управление Роспотребнадзора выявило превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе во Владикавказе, при этом очагов возгорания в городе не нашли, сообщило вечером 29 августа ТАСС.

"Большую часть города накрыло смогом. В воздухе присутствует запах гари. Результаты исследований на 16:00 [29 августа] показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе", - привело агентство слова сотрудника ведомства.

Санслужба посоветовала жителям закрыть окна, минимизировать пребывание на воздухе и не заниматься повышенной физической активностью, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что лесной пожар произошел в Геленджике, к утру 30 августа его площадь достигла 15 гектаров. Власти города призвали жителей к участию в тушении пожара. Сегодня площать пожара выросла вдвое, до 30 гектаров. В его тушении участвуют более 400 человек.

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