Контрактник из Астраханской области убит на Украине

29 августа 2023, 15:06

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Сержант Рамиль Нурушев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 188 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что сержант Кайрат Джандильдяев стал 187 военным из Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В селе Калинино Володарского района похоронен сержант Рамиль Нурушев, сообщила районная администрация. После школы он окончил Адыгейский госуниверситет, получив специальность юриста, затем заключил контракт на военную службу. В зоне военной операции на Украине находился с мая 2022 года. Погиб 19 августа, ему было 34 года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Володарского района от 28 августа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 188 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 14.30 мск 29 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2448 силовиков с юга России, в том числе 1252 – в СКФО и 1196 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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