28 августа 2023, 09:29

Сержант из Красноярского района погиб на Украине

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Сержант Кайрат Джандильдяев погиб в зоне военной операции, сообщили власти Красноярского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 187 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 августа стало известно, что на Украине погибли Сергей Тимофеев и Ренат Жумаев. На эту дату была подтверждена гибель в ходе военной операции как минимум 186 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Тальниковый в Красноярском районе, сержант морской пехоты Кайрат Джандильдяев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 27 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 187 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Астраханской области погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине 2400 военных с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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