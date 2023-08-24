Сергей Тимофеев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Икрянинского района от 23.08.23, https://t.me/ikradm/5586.

24 августа 2023, 00:56

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Тимофеев и Ренат Жумаев погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 186 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Аслан Пскекбаев стал 184-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сергей Тимофеев и Ренат Жумаев погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 186 военных из Астраханской области.

Сергей Тимофеев погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. Тимофеев - уроженец села Мумра, учился в Трудфронтской школе. С 1994-1996 годы проходил службу в армии. Участвовал в боевых действиях в Чечне и в Югославии. У него осталось двое взрослых сыновей, несовершеннолетняя дочь и внук. Погиб 3 августа, ему было 47 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 23 августа.

Ренат Жумаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 23.08.23,https://t.me/regionvol/4655.Власти Володарского района в этот же день сообщили о похоронах Рената Жумаева, который погиб в зоне военной операции 15 августа. Ему было 42 года, у него остались жена и дети, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 186 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.40 мск 24 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2430 бойцов с юга России, в том числе 1248 - СКФО и 1180 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Котовского района погиб на Украине", "Боец из Урюпинска убит в военной операции", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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