21 августа 2023, 22:03

Военный из Астраханской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старшина Аслан Пскекбаев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 184 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Александр Варламов стал 183-м военным из Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Старшина второй статьи Аслан Пскекбаев погиб на Украине, сообщила 20 августа администрация Володарского района. Пскекбаев служил старшим мотористом моторной команды электромеханической боевой части малого ракетного корабля. Он погиб 10 августа, ему было 32 года. У погибшего остались двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 184 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.40 мск 21 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2424 бойцов с юга России, в том числе 1247 - СКФО и 1177 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Котовского района погиб на Украине", "Боец из Урюпинска убит в военной операции", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 августа 2023, 23:02

  • Солтаев уклонился от ответа на вопросы правозащитников

    Юристы "Команды против пыток" на встрече с омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым попытались узнать, как будет обеспечиваться безопасность журналистки Елены Милашиной в республике и как продвигается расследование избиения волгоградца Никиты Журавеля в СИЗО. Добиться конкретных ответов на эти вопросы им не удалось.

21 августа 2023, 21:59

  • Армянский солдат убит при обстреле

    Армянский военнослужащий Ваник Казарян погиб на границе в результате обстрела со стороны азербайджанских военных, заявило Минобороны Армении.

21 августа 2023, 21:33

21 августа 2023, 20:49

  • Сурен Саакян отпущен после задержания в Ереване

    Полицейские отпустили активиста Сурена Саакяна, задержанного за попытку установить палатку в ереванском парке для круглосуточных общественных обсуждений на тему будущего Армении и Нагорного Карабаха.

21 августа 2023, 19:55

  • Сварщику из Моздока отказано в компенсациях за травмы

    Моздокский райсуд отказался признать травмы сварщика Али Магомадова результатом несчастного случая на производстве и не удовлетворил требование о компенсации морального вреда. Решение будет обжаловано, заявила супруга пострадавшего.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи