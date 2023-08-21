Военный из Астраханской области погиб на Украине

21 августа 2023, 22:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старшина Аслан Пскекбаев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 184 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Александр Варламов стал 183-м военным из Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Старшина второй статьи Аслан Пскекбаев погиб на Украине, сообщила 20 августа администрация Володарского района. Пскекбаев служил старшим мотористом моторной команды электромеханической боевой части малого ракетного корабля. Он погиб 10 августа, ему было 32 года. У погибшего остались двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 184 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.40 мск 21 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2424 бойцов с юга России, в том числе 1247 - СКФО и 1177 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.