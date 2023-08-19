Контрактник из Астраханской области погиб на Украине

19 августа 2023, 21:56

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Александр Варламов погиб на Украине, сообщила администрация Камызякского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 183 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Матросов, Михаил Правдин, Сабиржан Курманов, Полат Бабаев, Тимур Абдухаиров, Риваль Мухамедов и Алексей Золин погибли на Украине. Общее число военных из Астраханской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 182.

Александр Варламов погиб на Украине, сообщила администрация Камызякского района. Варламов родом из села Самосделки, работал рыбаком. После начала военной операции заключил контракт на военную службу. Варламов погиб 26 марта, ему было 47 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 15 августа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 183 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.40 мск 19 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2422 бойцов с юга России, в том числе 1247 - СКФО и 1175 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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