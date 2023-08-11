Семь военных из Астраханской области убиты на Украине

11 августа 2023, 15:39

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Алексей Матросов, Михаил Правдин, Сабиржан Курманов, Полат Бабаев, Тимур Абдухаиров, Риваль Мухамедов и Алексей Золин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 182 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Тагир Козов стал 175-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Икрянинского района 8 августа сообщила о гибели на Украине Алексея Матросова. В Telegram-канале администрации говорится, что на службу он пошел добровольно, однако за тем заключил контракт и служил в Каспийской флотилии.

Михаил Правдин погиб на Украине, сообщила администрация Наримановского района. Михаил родом из Архангельской области, в 1984 году вместе с родителями переехал в Астрахань, а в школу пошел в Нариманове. После окончания школы работал матросом, служил в десанте, прошел первую чеченскую кампанию. Был женат, у него остались трое детей. В зону военной операции ушел добровольцем, через два месяца заключил контракт. Погиб в Херсонской области 26 июня 2022 года, ему было 46 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 7 августа

Администрация Камызякского района ранее сообщила о ю открытии мемориала участникам военной операции на Украине. Среди погибших, имена которых указаны на мемориале - Сабижат Курманов и Полат Бабаев, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 8 мая. Ранее власти района также сообщили о гибели на Украине рядового Тимура Абдухаирова. Уроженцу Камызяка был 31 год, он проходил службу по контракту.

Власти Приволжского района сообщили ранее о гибели на Украине Риваля Мухамедова, ему было 26 лет, он служил по контракту, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 20 февраля. А несколькими днями ранее там же опубликовано сообщение о гибели на Украине 22-летнего контрактника Алексея Золина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 182 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.30 мск 11 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2393 бойцов с юга России, в том числе 1231 - СКФО и 1162 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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