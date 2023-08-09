Житель Астраханской области погиб на Украине

09 августа 2023, 10:44

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23-летний Тагир Козов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 175 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Азамат Бердиев стал 174-м жителем Астраханской области, гибель которого в спецоперации подтвердили власти.

"В селе Сизый Бугор в последний путь проводили Тагира Козова 2000 года рождения, погибшего при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации МО "Володарский район" в соцсети "Вконтакте".

По данным администрации, Козов в 2016 году окончил 9 классов Сизобугорской школы и поступил в володарский филиал политехнического колледжа. В 2018 году он проходил срочную военную службу. В спецоперации участвовал с февраля 2023 года, говорится в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 175 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.