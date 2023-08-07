Офицер из Астраханской области убит в военной операции

07 августа 2023, 17:13

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В военной операции на Украине погиб лейтенант Азамат Бердиев, сообщили власти Астраханской области. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 174 бойцов из этого региона.

Как писал "Кавказский узел", 23-летний лейтенант Денис Олейников погиб в военной операции на Украине, сообщила 4 августа администрация Ахтубинского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 173 бойцов из Астраханской области.

Сын главы муниципального образования Азамат Бердиев из села Осыпной Бугор погиб 1 августа в военной операции на Украине, сообщила сегодня пресс-службы администрации губернатора Астраханской области.

"Азамат Бердиев родился 11 июня 1996 года в селе Осыпной Бугор Приволжского района. Принимал активное участие в общественной жизни села, был депутатом. В 2019 году заключил контракт. С февраля прошлого года принимал участие в специальной военной операции на территории ЛДНР и Украины. В апреле 2022 года получил ранение, после восстановления продолжил службу. В марте 2023 года приказом Министра обороны Российской Федерации получил звание лейтенанта. Служил в должности командира десантно-штурмового взвода", - говорится в публикации на сайте органов власти Астраханской области.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 174 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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