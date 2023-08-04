04 августа 2023, 15:36

Лейтенант из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Олейников погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 173 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Иван Ткачев стал 172-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

23-летний лейтенант Денис Олейников погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 173 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.20 мск 4 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2363 бойцов с юга России, в том числе 1221 - СКФО и 1142 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине",.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 августа 2023, 16:25

04 августа 2023, 14:52

  • Суд в Баку отказался освободить оппозиционера Алиева

    Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест оппозиционера Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Защита и однопартийцы связали преследование Алиева с его политической деятельностью.

04 августа 2023, 14:09

04 августа 2023, 13:49

04 августа 2023, 13:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи