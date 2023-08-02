Власти сообщили о гибели на Украине военного из Астраханской области

02 августа 2023, 15:53

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Иван Ткачев погиб на Украине, сообщила администрация Лиманского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 172 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Павел Харин стал 171-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кряжевое Иван Ткачев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Лиманского района.

Иван после школы учился в Астраханском автомобильно-дорожном колледже, на специальную военную операцию отправился добровольно. Иван Ткачев посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 1 августа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 172 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.20 мск 2 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2337 бойцов с юга России, в том числе 1221 - СКФО и 1116 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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