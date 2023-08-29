Обвиненный по "делу о фейках" в Дагестане отправлен на принудительное лечение

29 августа 2023, 10:09

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Суд в Шамильском районе отправил на принудительное лечение в психоневрологический диспансер местного жителя Шамиля Магдиева, который, по версии следствия, разместил в соцсети ролик с недостоверной информацией о российских военных.

По версии следствия, житель села Тидиб в Шамильском районе Шамиль Магдиев разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение "к имамам и проповедникам братских народов Кавказа, Татарстана, Башкортостана". В этом видео содержались пацифистские призывы муфтия Крыма Айдера Рустемова. Следствие сочло, что в ролике также содержатся недостоверные сведения про российских военных.

Шамильский районный суд направил Шамиля Магдиева на принудительное лечение в психоневрологическом диспансере, передало 28 августа "ОВД Инфо"*.

На момент вынесения судебного постановления Магдиев уже находился на принудительном лечении в психдиспансере, куда он был помещен по по другому уголовному делу – о незаконном приобретении и хранении оружия, сказано в публикации.

Комментариев от представителей Шамиля Магдиева не поступало.

"Кавказский узел", также писал, что 4 августа стало известно, что Сергокалинский районный суд назначил местному жителю Багомеду Багомедову штраф по статье о дискредитации российских военных.

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