Житель Дагестана оштрафован за дискредитацию армии

04 августа 2023, 22:17

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Сергокалинский районный суд назначил местному жителю Багомеду Багомедову штраф по статье о дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Дагестане признал Багомеда Багомедова виновным в дискредитации" российской армии в Украине. Ему назначили административный штраф, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Сергокалинского районного суда, дело Багомедова поступило в суд 31 июля и было рассмотрено на следующий день. Суд вынес постановление о назначении административного наказания. Однако размер штрафа неизвестен - решение на сайте суда к 21.50 мск 4 августа еще не опубликовано.

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