Власти Нагорного Карабаха объявили о закрытии детсадов

26 августа 2023, 07:41

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Из-за дефицита продуктов питания и топлива с 1 сентября планируется закрыть все детские сады в Нагорном Карабахе, заявили власти. Положение родителей облегчало, что дети могли питаться в детсадах. Закрытие детских учреждений создать им дополнительные проблемы, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе в последнее время в очередях за хлебом все чаще стоят наряду со взрослыми и дети, рассказали ранее жители Степанакерта. По их словам, провести в очереди можно целый день и приходится просить детей подменить на время, чтобы не потерять место.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Нагорном Карабахе остаются до 30 тысяч детей, почти половина из них посещает дошкольные учреждения, рассказал сотрудник правительства Нагорного Карабаха.

"Из-за тотальной блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана, в республике дефицит продуктов питания особенно остро ощущается в Степанакерте, а из-за дефицита топлива, привозить продукты из районов стало невозможно, поэтому, продукты для дошкольных учреждений ограничены, но правительство делает все возможное", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Однако если к 1 сентября ситуация не изменится, будет острая нехватка продуктов и хлеба, как сейчас, то все сады Степанакерта будут закрыты по причине отсутствия питания", – добавил он.

После карабахской войны 2020 года, в Нагорном Карабахе действуют 52 детских сада, из них 10 – в Степанакерте. Несколько дней назад в детских садах были проблемы с хлебом из-за дефицита муки, но урегулировать ситуацию удалось, хлеб доставляется в учреждения, рассказал сотрудник отдела дошкольного образования министерства образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

"По-прежнему из-за тотальной блокады существует нехватка продуктов питания и хлеба, поэтому обеспечить сады предусмотренным полноценным плановым питанием становится проблематично. У нас ограниченное количество запасов продуктов. Потому садики будут работать до 1 сентября, а дальше уже по ситуации и решению правительства", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за блокады ранее в Нагорном Карабаха прекратили работу некоторые предприятия. После того, как прекратили работу компании по производству молочных продуктов, они перестали поступать в дошкольные учреждения. Также нет яиц, а сладкое поступает в ограниченном объеме. Есть хлеб, крупы, местные овощи и фрукты, повара в детсадах готовят супы, иногда с мясом. Продукты предоставляется властями, рассказал сотрудник одного из детсадов Степанакерта.

"Несмотря на ограниченные возможности в условиях тотальной блокады, было пересмотрено меню из имеющихся запасом, но чтобы было хотя бы обеспечено минимальное количество необходимых калорий", – рассказал он также корреспонденту "Кавказского узла".

Для работающих родителей закрытие садиков прибавит больше забот, отметила основатель Центра содействия матерям Арцаха Мариам Абраамян.

"Родители очень перегружены – приходится ходить на работу пешком из-за отсутствия транспорта по причине дефицита топлива. Также родителям приходится стоять в очередях по несколько часов, чтобы купить хлеб. Еще решать множество бытовых и финансовых проблем. А закрытие садиков только прибавит забот. То же самое ожидает и школы, потому что впереди зима, нет транспорта, есть проблемы с отоплением и с едой. Необходимо что-то предпринять, чтобы уменьшить нагрузку на работающих родителей", – сказала Абрамян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти должны предпринять меры, сделать все возможное, чтобы дети не были лишены права на образование, добавила она.

Если в Нагорном Карабахе детсады закроются, то это создаст проблемы родителям, отметил житель Степанакерта Карен Саргсян.

"Мы [с супругой] работаем, еще стоим в очередях, еще я подрабатываю, а еще, мы хоть знали, что ребенок [в детсаду] накормлен и под присмотром педагогов. А с закрытием садиков, нам надо будет кому-то оставаться дома – двух мальчиков невозможно оставлять одних дома, под присмотром соседей. Бабушек и дедушек у нас нет, а нанимать няню – тогда зачем работать, если вся зарплата уйдет на выплату ее услуг? Нельзя закрывать садики", – сказал Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители рассказывают, что из-за проблемы с продуктами, дети питаются в основном в детсадах, рассказала, жительница Степанакерта Марта Бабаян.

"Вечером, если нет хлеба, то ужинают без него, а если удается в этот день купить хлеб, то для детей праздник. Но в целом я вижу, что дети уже понимают, что происходит. Больше нет разговоров про кушать или про вкусняшки. Дети не такие активные как раньше – меньше шумят. Некоторых я вижу в очередях – заменяют родителей на пару часов, чтобы те отдохнули и вернулись в очередь. Вот такая у нас ситуация", – рассказала Бабаян корреспонденту "Кавказского узла".

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