Дети присоединились к родителям в очередях за хлебом в Степанакерте

26 августа 2023, 04:53

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В последнее время в очередях за хлебом все чаще стоят наряду со взрослыми дети, рассказали жители Степанакерта. По их словам, провести в очереди можно целый день и приходится просить детей подменить на время, чтобы не потерять место.

Как писал "Кавказский узел", большинство пекарен в Степанакерте не работают из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В правительстве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" 25 августа сообщили, что из-за блокировки Лачинского коридора Азербайджаном вот уже девять месяцев ввоз муки в республики стал невозможным, а из-за постоянного обстрела азербайджанскими военными работников в полях урожай удалось собрать лишь частично.

«Из-за этого в Арцахе (Нагорном Карабахе) возник дефицит муки и, соответственно, хлеба. Правительство пытается урегулировать ситуацию. Районные центры и крупные общины уже переведены на талонную систему. В Степанакерте эта возможность пока на стадии обсуждения», - сообщил сотрудник правительства, добавив, что, «так как есть дефицит топлива, то перевозить хлеб в торговые точки стало невозможно, поэтому хлеб продают прям там, где пекут – в пекарнях».

В администрации Мартунинского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что «из-за обстрелов азербайджанскими военными удалось собрать лишь чуть более 50% урожая пшеницы, несколько полей, в частности близко расположенные к линии соприкосновения, остались неубранными».

Социолог Давид Карабекян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «с болью смотрит на очереди за хлебом».

«Но как говорил один умный человек - активист карабахского движения - ответы на все наши вопросы не в Париже, Лондоне, Москве и Ереване, они на площади «Возрождения» в Степанакерте. А ведь тысячи и тысячи людей ежедневно, сутками стоящие в очередях за хлебом, могут получить ответ на вопрос, способна ли власть в ближайшие дни что-то изменить, намерена ли что-то сделать? И, наконец, неинтересно ли, что в очередях не появлялись те должностные лица, депутаты, министры, которые пафосно ругали мелких торговцев за высокие цены на помидоры?» - отметил он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта

Айк Авгимян считает, что «уже у многих подкрадываются сомнения, что очереди – специальных ход властей». «Тогда не понимаю, как можно за более чем 10 дней не урегулировать ситуацию? Почему в Степанакерте не вводят купоны? Или специально не хотят, чтобы добиться чего-то, отвлечь людей от важного. Или просто у нас недееспособные власти», - предположил он.

Инесса Авагимян рассказала, что «в очереди за хлебом много взрослых было в начале, но после появились дети».

«Сначала я была против, чтобы мои дети стояли в очереди за хлебом. Но когда стало понятно, что очереди не на несколько часов, а могут затянуться на сутки, я сама стала просить детей, чтобы меня иногда заменяли, чтоб я могла отдохнуть и дома несколько дел сделать. Катастрофическая ситуация. Необходимо, чтобы ввели талоны. С приходом холодов людям будет еще труднее, если учесть, что у всех недоедание и нарушен иммунитет», - заметила женщина.

«Простояв всю ночь в очереди в пекарне, сын вошел в дом на рассвете, в шесть часов, дрожа от ночного холода, с двумя буханками хлеба в руке. Он три дня возвращался с пустыми руками, и только сегодня (25 августа) ему удалось купить хлеб. Между тем дети 13-14 лет, должно быть, в это время крепко спали во сне. Мы продолжаем желать нашим детям беззаботного детства, а хлеб насущный уже стал большой проблемой. Теперь я смотрю на этот хлеб, не могу прикоснуться, мне не хочется его есть, и я не смею подойти к нему. Так не должно продолжаться», - рассказала Зарине Саргсян.

«Два дня иду к пекарне, моя очередь никак не доходит. Я после 1870 записана. Сказали, что завтра (сегодня, 26 августа) мне точно достанется, я на первой странице в тетради, где записываются в очередь за хлебом. Выдают по два хлеба. То есть моя семья из четырех человек достается всего полкилограмма хлеба на три дня. А если учесть, что дети – подростки, и у них растущий организм, то можно сказать, что они недоедают. Местных овощей и фруктов тоже не достать, так как из-за отсутствия топлива в рынок не привозятся сельская продукция, то можно сказать, что в Степанакерте серьезная нехватка еды и пищи во многих семьях», - сказал Тигран Алексанян.

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