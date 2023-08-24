Суд отказался рассматривать дело "о дискредитации" в отношении Елены Доровских

24 августа 2023, 14:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону отказался рассматривать дело о дискредитации армии в отношении главного редактора издания 1Rnd Елены Доровских из-за истечения сроков давности.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 августа стало известно, что публикация в ростовском сетевом издании 1Rnd о разбросанных в центре Ростова-на-Дону листовках против мобилизации стала поводом для составления протокола о дискредитации армии на главреда издания Елену Доровских.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону отказался признать Елену Доровских виновной в дискредитации армии. Заседания суде прошло сегодня. Об этом рассказала сама журналистка, передал сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

"Протокол признали незаконным, потому что он был составлен на меня как на главреда, хотя автор новости другой. И сроки давности правонарушения вышли", – привел сегодня Donnews.ru слова Доровских.

Протокол на Доровских составили через день после того, как ей вручили медаль "За военно-патриотическую работу", отметило издание.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч Евгению Рябову, усмотрев в распространенных ею листовках дискредитацию российской армии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.