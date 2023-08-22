Главред ростовского издания заподозрена в дискредитации армии

22 августа 2023, 21:25

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Публикация в сетевом издании 1Rnd о разбросанных в центре Ростова-на-Дону листовках против мобилизации стала поводом для составления протокола о дискредитации армии на главреда издания Елену Доровских.

Как писал "Кавказский узел", силовики назначили лингвистическую экспертизу публикации ростовского издания 1Rnd, в которой упоминался местный Центр по противодействию экстремизму. Главред издания Елена Доровских предположила, что поводом для проверки стало анонимное заявление, составленное силовиком.

На главного редактора сетевого издания 1Rnd Елену Доровских составили протокол оо дискредитации вооруженных сил. Сегодня утром силовики пришли в редакцию. Протокол составил участковый полиции, его сопровождали сотрудники Центра противодействия экстремизму, сообщило сегодня издание.

Протокол о дискредитации российской армии в отношении Доровских был составлен через день после того, как главреду издания вручили медаль "За военно-патриотическую работу", говорится в публикации.

Поводом для составления протокола стала опубликованная изданием 5 октября 2022 года статья под заголовком "В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки". В ней сообщалось, что на улице, где находится здание Центра "Э", были разбросаны листовки с пацифистским призывом к мобилизованным.

"Кавказский узел" писал и о других случаях интереса силовиков к работе ростовских журналистов. Так, 8 сентября силовики пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. После обыска Насибян была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. При этом адвокат заявил, что его не допустили на беседу силовиков с Насибян. Позднее выяснилось, что Следственный комитет не направил в суд материал об аресте счетов Беллы Насибян. Это является нарушением, указала защита журналистки.

Ростовский журналист Сергей Резник в октябре 2021 года был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Сам журналист, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. 13 июля УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбужденно дело по статье о публикации недостоверных сведений о российской армии. Также Резник обвиняется еще по двум уголовным делам: о вымогательстве денег у директора рынка и о реабилитации нацизма в одном из Telegram-каналов, который связывают с журналистом. 10 августа защита сообщила, что три уголовных дела Резника объединены в одно производство, но квалификация его действий вызывает сомнения.

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