21 августа 2023, 20:49
Сурен Саакян отпущен после задержания в Ереване
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Полицейские отпустили активиста Сурена Саакяна, задержанного за попытку установить палатку в ереванском парке для круглосуточных общественных обсуждений на тему будущего Армении и Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", активист Сурен Саакян, организовавший общественные обсуждения будущего Армении и Нагорного Карабаха, в ночь на 21 августа хотел поставить палатку в ереванском парке, но был задержан полицейскими.
Сурен Саакян регулярно проводит обсуждения в парке Маштоц в центре Еревана о политических процессах вокруг Армении и Нагорного Карабаха. Его цель - вовлечь как можно больше людей в формирование общественной и политической повестки. Обсуждения активист позиционирует как круглосуточные, по ночам он пытается установить палатку в парке, но полиция каждый раз не дает ему это сделать.
Сурен Саакян рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что уже пятый день его доставляют в полицейский участок "за то, что осмелился воспользоваться своими конституционными правами".
В полицейском участке активиста, с его слов, каждый раз удерживали три часа, и каждый раз к нему подходил один полицейский и требовал высыпать содержимое карманов на стол, будто это личный досмотр.
"Пятый день я отказываюсь выполнять это требование, поскольку полиция не имеет права подвергнуть меня в полицейском участке личному досмотру, и ни в какой статье Кодекса об административных нарушениях не найти такого пункта. Мы с полицейскими вместе изучаем Кодекс, они не находят никаких оснований для досмотра, сами без меня заполняют протокол и фиксируют, что ничего не нашли", - рассказал Сурен Саакян.
Активист добавил, что общественные обсуждения в парке Маштоц будут продолжены в ежедневном режиме. Также будут продолжены попытки установить палатку в парке.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"