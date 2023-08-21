21 августа 2023, 05:26

Полиция задержала активиста Сурена Саакяна

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Активист Сурен Саакян, организовавший общественное обсуждение будущего Армении и Нагорного Карабаха, хотел поставить палатку в парке в Ереване, задержан полицейскими.

Активист Сурен Саакян проводит общественные обсуждения в парке Маштоц в центре Еревана о политических процессах вокруг Армении и Нагорного Карабаха.

Корреспонденту "Кавказского узла" Саакян рассказал 20 августа, что таким образом он пытается увеличить число обеспокоенных судьбой страны людей и диктовать собственную повестку, исходящую из интересов армянского народа.

Саакян отметил, что обсуждения круглосуточные, по ночам он пытается установить палатку в парке, однако полиция препятствует этому и каждый день его забирает в полицейский участок вместе с палаткой. "Свою судьбу мы должны взять в свои руки. Если мы этого не сможем сделать, вряд ли наши потомки нам простят", - отметил Саакян.

Полиция подвергла его приводу за неподчинение законному требованию представителя власти. Активистка Седа Григорян вела прямой эфир с акции. Сотрудник полиции заявил ей, что устанавливать палатку в парке противозаконно. "Акция - метод выражения мнения. Устанавливая палатку, чтобы спать в ней ночью, вы не выражаете свое мнение, поэтому это противозаконно", - заявил полицейский.

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Примечание:

"Активисты в Ереване призвали Пашиняна взять ответственность за Нагорный Карабах", "Дефицит топлива и воды осложнил санитарную ситуацию в Степанакерте", "Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 августа 2023, 04:27

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