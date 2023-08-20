20 августа 2023, 16:32

Число жертв схода оползня в Шови выросло до 28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели сегодня обнаружили тело еще одного погибшего при сходе оползня в Шови, таким образом, число жертв этой катастрофы возросло до 28. Продолжаются поиски еще пяти человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень, что повлекло гибель людей. К 17 августа были найдены тела 27 погибших.

Сегодня в 55 км от эпицентра катастрофы было найдено еще одно тело, и число погибших от стихии возросло до 28. Труп будет передан в бюро судебно-медицинской экспертизы. В зоне стихийного бедствия, продолжаются поисковые работы. Ищут еще пять человек. Спасательная команда работает в руслах рек Риони и Чанчахи, передает "Мтавари архи", чей эфир посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

«Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока есть хоть малейший теоретический шанс найти наших пропавших граждан», - заверил губернатор Папуна Маргвелидзе в эфире телекомпании.

Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Правозащитники указали, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов после ЧП. Оппозиция Грузии призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили также журналисты и правозащитники.

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Примечание:

"Власти Грузии обвинили оппозицию в спекуляциях на теме трагедии в Шови", "Патриархия Грузии раскритиковала священника за комментарий о трагедии в Шови", "Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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