Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной

18 августа 2023, 04:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя три недели после акции протеста жителей Избербаша местный водоканал продолжает отчитываться об устранении аварий и рейсах водовозок. В разных районах города сохраняется подача воды по графику, в некоторых домах водоснабжение почти отсутствует, заявили избербашцы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Избербаша 24 июля провели митинг, требуя решить проблему с водоснабжением, после этого против чиновников было возбуждено дело о халатности. 28 июля водоканал Избербаша сообщил, что система водоснабжения в городе "потихоньку восстанавливается". Многолетние проблемы с водоснабжением в Махачкале, Избербаше, Буйнакске и Кизляре в этом году усугубились отключениями электричества, перебои с водой происходят все чаще, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана.

Избербашский водоканал 15 августа отчитался о ликвидации очередного прорыва магистрального водовода «Каспийск-Избербаш». Авария, как следует из сообщения в Telegram-канале предприятия, была обнаружена и устранена в районе виноградников села Уллубий-Аул. Подача воды горожанам, тем не менее, не восстановлена: 17 августа водоканал опубликовал видео подвоза воды в разные части города.

Житель Избербаша Расул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в его многоэтажном доме постоянной подачи воды нет. "Когда последний раз из крана вода шла нормально, мы не помним. Иногда утром и вечером дают на час. Привозят воду водовозами, но взрослым и пожилым людям сложно оттуда набирать воду и поднимать домой", - сказал он.

Житель частного сектора Магарам пожаловался, что вода идет нерегулярно и с маленьким напором. «Мы установили дома емкость, все время держим кран открытым, чтобы заполнить ее», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла»

Жительница города Марьям живет на втором этаже пятиэтажного дома. Женщина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в ее квартиру вода поднимается. "Мы больше воду не покупали, и водовозов по городу я также не встречала. Больше отключений не было у нас", - сказала она.

Пресс-служба администрации Избербаша не ответила на запрос «Кавказского узла», в каких районах еще не восстановлено водоснабжение и как развозится ли вода жителям города.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.