Блогер из Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

17 августа 2023, 16:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во Владикавказе заочно признал блогера из Владикавказа Батраза Тигиева виновным в дискредитации армии и оштрафовал его на 45 тысяч рублей. Блогер заявил, что был лишен права на защиту, так как ему не сообщили о заседании.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд во Владикавказе признал блогера Батраза Тигиева виновным в дискредитации вооруженных сил и назначил ему штраф в 45 тысяч рублей, сообщила сегодня "Основа".

По словам Тигиева, о составленном в отношении него административном протоколе и решении суда он узнал постфактум. "Меня судили даже без шанса на защиту. Просто постфактум прислали штраф в Госуслугах. Судить человека без человека и даже без уведомления фигуранта о том, что в его отношении планируется судебное разбирательство – это разве не нарушение процессуальных норм?" - написал он сегодня в своем Telegram-канале "Книга жалоб". Он отметил, что у него "нет никаких документов, бумаг, мотивировочной части решения суда".

Ранее, 20 июня, он сообщил, что силовики пришли к его родителям. "Донимать моих очень немолодых родителей и давить на меня через них - это низко", - написал он в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы на Тигиева поступили в Промышленный суд Владикавказа 20 июня, состоялось одно заседание 19 июля на котором и было вынесено решение о штрафе. Текст решения по данным на 16.00 мск на сайте суда не опубликован.

В своем Telegram-канале, у которого насчитывается 600 подписчиков, Тигиев размещает посты о спорте, в основном футболе, в том числе критикуя власти Северной Осетии за отношение к развитию спорта, высказывает критическое отношение к специальной военной операции на Украине, а также рассказывает о жизни в Греции.

Тигиев уехал из России осенью 2022 года, сообщила сегодня Sota.

"Кавказский узел" также писал, что бывший командир взвода Константин Ефремов, покинувший Россию, заочно оштрафован судом во Владикавказе. Суд признал дискредитацией армии интервью Ефремова правозащитному проекту Gulagu.net о событиях на Украине.