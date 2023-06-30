Константин Ефремов. Скриншот видео https://t.me/NetGulagu/4934

30 июня 2023, 19:09

Военный из Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

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Бывший командир дивизии Константин Ефремов, покинувший Россию, заочно оштрафован судом во Владикавказе. Суд признал дискредитацией армии интервью Ефремова правозащитному проекту Gulagu.net о событиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Владикавказа Константина Ефремова. 

Бывшего командира расквартированной в Чечне мотострелковой дивизии, уроженца Владикавказа Константина Ефремова оштрафовали за "дискредитацию армии после интервью правозащитному проекту Gulagu.net, в котором он рассказывает о действиях российских военных на Украине, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте Промышленного районного суда Владикавказа, ролик был выявлен ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. В постановление указано, что Ефремов выехал за пределы России и находится в США. Суд назначил ему штраф, размер которого в документе не указан.

В ролике, который размещен в YouTube-канале проекта "Гулагу нет" 2 февраля, Ефремов сообщил, что находился в зоне военной операции с 27 февраля по 27 мая 2022 года и рассказал о том, свидетелем чему он был. На 18.50 мск 30 июня у ролика насчитывается 107 тысяч просмотров и 1821 комментарий.

Ефремов проехал через несколько стран, провел более полутора месяцев в техасской депортационном центре для нелегальных мигрантов,  затем суд принял решение освободить его, говорится в сообщении в Telegram-канале Gulagu.net от 1 мая.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию военных", "Лолаева потребовала признать неконституционной статью о дискредитации армии", "Жительница Северной Осетии осуждена по делу о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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