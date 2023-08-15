Армения анонсировала продолжение переговоров с Азербайджаном

15 августа 2023, 23:57

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Очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном о подписании мирного договора состоится в сентябре, сообщил посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян. Он отметил, что обвинения Азербайджана в стягивании Арменией сил к границе не имеют оснований.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан не допустить обнуления достигнутого прогресса в мирных переговорах, предложив разблокировать Лачинский коридор и начать диалог со Степанакертом.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла” " Переговоры Азербайджана и Армении - 2023 ".

Новая армяно-азербайджанская встреча, посвященная мирному договору, планируется в сентябре 2023 года, сообщил сегодня посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян в интервью Общественному телевидению.

В то же время Марукян отметил, что "действия Азербайджана подрывают мирный процесс". "Тем не менее, Армения не выходит из этого процесса и остается верной, но для получения результата нужен такой же подход с азербайджанской стороны", - подчеркнул Марукян.

Он добавил, что Азербайджан продолжает распространять ложную информацию, и в последние дни все активнее, в частности, о том, что Армения накапливает вооруженные силы на границе, в Нагорном Карабахе зафиксировали перемещение военной техники. "Это абсолютная ложь. Азербайджан увидел, что на него растет давление со стороны международного сообщества в вопросе разблокировки Бердзорского (азербайджанское название - Лачинского, - прим. "Кавказского узла") коридора, пытается на земле создать провокации", - отметил Марукян.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении опровергла обвинения Баку в скоплении войск Армении. Миссия заявила, что "в результате ежедневного патрулирования не заметила передвижения или скопления войск, особенно у входа в Лачинский коридор". "Миссия ЕС в Армении в ежедневном режиме отслеживает военную и безопасную ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы. Согласно информации, собранной на месте, мы не видим каких-либо необычных перемещений или скопления войск, особенно у входа в Лачинский коридор", - говорится в сообщении миссии в микроблоге Х.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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