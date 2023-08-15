Назначено заседание Совбеза ООН по вопросу Нагорного Карабаха

15 августа 2023, 23:02

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Совет Безопасности ООН назначил дату проведения заседания по запросу Армении. Обсуждение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 16 августа.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Заседание для обсуждения гуманитарной ситуации по запросу Армении назначено на 15.00 часов 16 августа (23:00 по ереванскому времени), сообщило сегодня постпредство США при ООН. Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН, сообщила пресс-служба ведомства.

Посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что Армения ожидает, что Совбез ООН в результате обсуждений примет ряд решений - от доставки гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса ООН и отправки комиссии по сбору фактов до принятия резолюции по выполнению Азербайджаном промежуточного решения Международного суда ООН по разблокировке Бердзорского (Лачинского) коридора.

"Мы можем точно сказать, что будет обсуждение по проблеме. У Совбеза ООН большой арсенал мер, пока сложно сказать, какие рычаги воздействия он решит использовать и решит ли вообще использовать их", - отметил Марукян.

Признавая, что жители Нагорного Карабаха имеют право передвигаться по Лачинскому коридору, Совбез ООН должен придать международный статус Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и обязать Армению выполнить все его пункты, однако резолюцию может заблокировать Россия, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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