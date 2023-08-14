Патриархия Грузии раскритиковала священника за комментарий о трагедии в Шови

14 августа 2023, 05:36

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Трагедия в Шови - кара Божья за фестиваль, где звучала сатанинская музыка, употребляли наркотики и устраивали оргии, заявил протоиерей Давид Исакадзе. Патриархия Грузии поспешила заявить, что заявление протоиерея - его личное мнение, и призвала священнослужителей воздержаться от подобных оценок трагедии.

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови 3 августа стал следствием ряда природных факторов, заявили 7 августа власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП. По данным на 11 августа обнаружены тела 24 человек, ведутся поиски еще девяти.

Протоиерей Давид (Исакадзе) 13 августа прокомментировал сход оползня в Шови. По его словам, на курорте "помимо сатанинской, электронной музыки были клубные наркотики, мужские и женские оргии на протяжении трех дней". "Три дня осквернялось это святое место - и вот гнев. Непосредственно перст Божий здесь... Господь показал нам, что не только тот, кто совершает грех, будет наказан. Но и тех, кто вольно или невольно этому способствует, даже занимая нейтральную позицию", - приводят его слова "Новости-Грузия".

Заявление протоиерея осудила Патриархия Грузии, в заявлении которой говорится, что он высказал лишь свое личное мнение. Патриархия призвала священнослужителей воздержаться от подобных оценок и выразила поддержку родным и близким погибших.

Тем временем 13 августа впервые с даты трагедии Шови посетил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. На брифинге журналисты поинтересовались у него, почему у экстренных служб нет современных вертолетов. На это Гомелаури ответил, что Грузия закупила во Франции три новых вертолета, первый из которых прибудет в страну в марте следующего года. По его словам, над приобретением этих вертолетов власти работали почти год с учетом обучения пилотов.

При этом Гомелаури заявил, что те вертолеты, которые есть у силовых структур, ничем не хуже новых. При этом он отметил, что поисковые работы не ведутся ночью из-за того, что в горной местности полеты вертолетов в условиях плохой видимости затруднены и опасны.

Начальник службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили сообщил, что активные поисковые работы продолжают вестись как в зоне бедствия, так и в руслах рек Риони и Чанчахи. По его словам, обследованы уже 60% территории, покрытой селем.

Волонтерская группа "Шови", созданная для помощи людям в зоне бедствия, заявила о прекращении работы. "С самого первого дня к нам присоединились граждане со всей Грузии. Мужчины и женщины, молодые и старые приносили продукты, предметы первой необходимости и делали все возможное, чтобы облегчить тяжелый труд солдат, спасателей и полицейских. При поддержке народа с 5 августа и по сей день мы оказываем максимально возможную поддержку людям, живущим и работающим в зоне бедствия", - говорится в заявлении группы, которое цитирует "Мтавари Архи".

По словам волонтеров, в их адрес слышались критические заявления. "Отдельные государственные чиновники восприняли общественную поддержку как процесс создания негативного восприятия правительства", - написали авторы заявления.

Волонтеры сообщили, что до 15 августа раздадут продукты и вещи первой необходимости, которые еще имеются в наличии, и прекратят работу.

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