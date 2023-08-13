Житель Кропоткина оштрафован за публикации в соцсети

13 августа 2023, 20:00

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Суд приговорил жителя Кропоткина Юрия Кобелева к штрафу, посчитав дискредитацией армии его публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля в Кропоткинский горсуд поступило административное дело местного жителя Юрия Кобелева, обвиненного в дискредитации армии.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

Кропоткинский горсуд признал Юрия Кобелева виновным и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Юрий Кобелев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда, к которой прикреплен текст судебного постановления.

Согласно документу, Кобелев разместил в соцсети "Одноклассники" три публикации о действиях российских военных на Украине. Подсудимый "вину признал полностью, просил строго не наказывать", говорится в судебном акте.

"С учетом материального положения Кобелева Ю.И. и членов его семьи, возможностью получения им заработка и иного дохода, полагаю необходимым назначить Кобелеву Ю.И. административное наказание в виде административного штрафа, поскольку данный вид наказания является в данном случае справедливым и соразмерным содеянному", - приводится в документе позиция судьи.

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