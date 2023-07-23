Житель Кропоткина обвинен в дискредитации российских военных

23 июля 2023, 06:53

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В Кропоткинский городской суд поступило административное дело Юрия Кобелева о дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

Административное дело по статье о дискредитации российской армии заведено на жителя города Кропоткин Краснодарского края Юрия Кобелева, пишут 22 июля "Кавказ.Реалии"*.

В карточке на сайте суда указано, что дело Кобелева поступило на рассмотрение Кропоткинского городского суда 20 июля, дата рассмотрения пока не назначена.

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