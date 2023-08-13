13 августа 2023, 02:30

Лозунги в поддержку Украине привели к штрафу жителя Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил два штрафа жителю Сочи Василию Самонину.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Штрафы в тысячу и две тысячи рублей по обвинению в экстремистских выкриках и неповиновении полиции назначили жителю Сочи Василию Самонину.

Следствие заявило, что вечером 6 августа он кричал на улице лозунги, которые суд счел экстремизмом. Также полицейские заявили, что при задержании он отказался предъявить паспорт и попытался сбежать. Самонин признал вину в обоих правонарушениях. По каждому административному протоколу ему грозил арест до 15 суток, но суд назначил минимальные штрафы, информирует издание "Кавказ.Реалии"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2023, 01:31

13 августа 2023, 00:38

  • Жители Нагорного Карабаха заявили о необходимости помощи от властей

    Несколько тысяч семей подали заявку на получение продуктов, однако помочь получится лишь самым нуждающимся, заявил представитель министерства соцразвития Нагорного Карабаха. Рацион крайне ограничен, а многие продукты давно закончились и купить их невозможно, рассказали жители Степанакерта.

12 августа 2023, 23:40

12 августа 2023, 22:50

12 августа 2023, 22:12

  • Активист Айхан Исрафилов арестован в Азербайджане

    Член правления конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело против Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, убеждены его соратники.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи