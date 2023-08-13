Лозунги в поддержку Украине привели к штрафу жителя Сочи

13 августа 2023, 02:30

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Суд назначил два штрафа жителю Сочи Василию Самонину.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Штрафы в тысячу и две тысячи рублей по обвинению в экстремистских выкриках и неповиновении полиции назначили жителю Сочи Василию Самонину.

Следствие заявило, что вечером 6 августа он кричал на улице лозунги, которые суд счел экстремизмом. Также полицейские заявили, что при задержании он отказался предъявить паспорт и попытался сбежать. Самонин признал вину в обоих правонарушениях. По каждому административному протоколу ему грозил арест до 15 суток, но суд назначил минимальные штрафы, информирует издание "Кавказ.Реалии"*.

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