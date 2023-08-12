Военный из Моздока погиб на Украине

12 августа 2023, 09:54

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Андрей Иванов погиб во время военной операции, сообщили власти Моздокского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 203 жителей Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа стало известно, что на Украине погиб Валерий Яковлев из Моздокского района. Он стал, по меньшей мере, 202 жителем Северной Осетии, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

При проведении спецоперации на Украине погиб житель Моздока Андрей Иванов 1996 года рождения, сообщила 11 августа в своем Telegram-канале администрация Моздокского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 203 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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