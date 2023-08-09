Контрактник из Дагестана погиб на Украине

09 августа 2023, 16:27

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Тигран Мукаилов погиб на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 594 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Рафидин Агамирзоев и Омар Ильясов погибли на Украине, общее число военных из Дагестана, о гибели которых сообщали власти, достигло 593.

Служивший по контракту военнослужащий, уроженец села Картас-Казмаляр Тигран Мукаилов погиб на Украине, сегодня он похоронен в родном селе, сообщила администрация Магарамкентского района. Ему было 47 лет, у погибшего остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 594 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.00 мск 9 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2382 военных с юга России, в том числе 1231 – в СКФО и 1151 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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