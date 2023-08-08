08 августа 2023, 15:07

Два военных из Дагестана убиты на Украине

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Рафидин Агамирзоев и Омар Ильясов погибли на Украине, сообщила администрация Докузпаринского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 593 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Тагир Гамидов стал 591-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Усухчай, прапорщик Рафидин Агамирзоев погиб в ходе военной операции на Украине. ему было 39 лет, с 2006 года служил в погрануправлении ФСБ, сообщило 7 августа администрация Докузпаринского района  в своем Telegram-канале.

Командир мотострелкового взвода, лейтенант, уроженец села Микрах Докузпаринского района Омар Ильясов погиб на Украине, сообщила районная администрация 6 августа. В 2022 году Ильясов в 2022 году окончил Московское высшее общевойсковое командное  училищ, говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 593 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.30 мск 8 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2380 военных с юга России, в том числе 1230 – в СКФО и 1150 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Тарумовского района убит в ходе СВО", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана", "Четыре жителя Буйнакска погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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