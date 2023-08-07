Названы предварительные причины схода оползня в Шови

07 августа 2023, 21:40

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Сход оползня в Шови, который привел к гибели как минимум 18 человек, стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, ранее в этом районе не было оползневых процессов, заявило Национальное агентство окружающей среды Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 августа были найдены тела 18 погибших при сходе оползня на курорте Шови, были опознаны 12 погибших, пропавшими числятся не менее семи детей, сообщили власти Грузии. Смерть людей при сходе оползня на курорте Шови расследуется по статьям о нарушении правил безопасности и причинении смерти по неосторожности, сообщили власти Грузии. В стране объявлен траур по погибшим.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. День 7 августа был объявлен в Грузии днем национального траура.

Национальное агентство окружающей среды подготовило предварительное заключение о причинах схода оползня. Он начал формироваться на высоте 2 970 метров над уровнем моря, а трагедии способствовал сложный рельеф ущелья.

"Сошла скалообразная масса, которая в динамике столкнулась с ледником и вызвала его частичное обрушение, что в результате могло вызвать сход подледниковых вод, после чего сформировавшийся поток с большой скоростью начал двигаться в русле ущелья. Этому способствовала повышенная температура воздуха. Оползень сошел примерно за 8 – 10 минут и покрыл территорию в 26 гектаров", - говорится в заключении, имеющиеся в распоряжении корреспондента "Кавказского узла".

В заключении указано, что это вызвано интенсивным таянием ледника, атмосферными осадками, оползнево-эрозионными процессами и прохождением ледникового стока, связанного только с природными факторами. Прогнозировать такие события "практически невозможно". В самом же ущелье нецелесообразно проведение защитных мероприятий, исходя из гидроморфологических параметров и транзитной зоны формирования паводков. При этом, ранее в этом районе не было оползневых процессов.

Во время проведения спасательных работ в Шови погиб следователь следственного отделения Амбролаурского районного управления министерства внутренних дел, 1975 года рождения, майор Мириан Челидзе. Он обеспечивал общественный порядок на месте происшествия, почувствовал недомогание и скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу, говорится в заявлении МВД, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия заявил сегодня, что в зоне схода оползня ведутся поиски 16 пропавших без вести, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

В стране 7 августа объявлен Днем траура по погибшим во время схода оползня в местечке Шови, высокогорного района Рача, в результате которое оказалось полностью стертым с лица земли. В стране приспущены флаги, а на заседание правительства Грузии почтили память погибших минутой молчания.

"В спасательных работах в Шови приняли участие до 400 спасателей, 210 человек эвакуировали из зоны стихии. Кроме того, к спасательной операции были подключены военные, на месте мобилизованы врачи, также свыше 100 единиц спецтехники", - сказал на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства, направленного корреспонденту "Кавказского узла"

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сообщил, что с 2018 года в стране проводятся "важные работы", связанные с изучением опасности геологических катастроф. Ежегодно выходит отчет мониторинга. Вся территория Грузии защищена со стороны метеорологических условий. На территории страны работают пять современных радаров.

"В 2014 году мы увидели, что очень слаба защита от гидрометеорологических условий. Мы смонтировали 200 гидрометеорологических станций. Мы определили 20 оползневых участков, где установлено больше систем", - сказал он по завершении заседания правительства в эфире телекомпании "Имеди".

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